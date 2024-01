नमस्कार दोस्तो आज के इस आर्टिकल मैं हम जानने वाले है इसी हस्ती के बारे में जिन्हे शायद ही आज की तारीख मैं कोई नही जानता होगा जी हम बात कर रहे है Pushkar Raj Thakur की जो की एक youtube के जाने माने बिज़नेस कोच और नेटवर्क मार्केटर । जिसे आप सब ने कभी न कभी youtube स्क्रॉल करते वक़्त जरुर ही देखा होगा ।

आप को बता दे की Pushkar सर लोगों को youtube पर मुफ्त में नेटवर्क या स्टॉक मारकेट की कोचिंग भी देते है । और उनके लाखों सब्सक्राइबर्स उनसे स्टॉक मारकेट की नॉलेज लेकर लाखों रूपये कमा भी रहे है तो आज के इस आर्टिकल मैं हम इनकी ही बायोग्राफी जानने वाले है की आखिर पुस्कर राज ठाकुर कौन है और कहा के रहने वाले है आऔर क्या बैकग्राउंड है आज के इस आर्टिकल मैं हम आपको पूरी जानकारी देने वाले इसलिए आज के इस आर्टिकल मैं अंत तक बने रहे।



पूरा नाम पुस्कर राज ठाकुर

जन्म 1996

उम्र 28 वर्ष

जन्म स्थान न्यू दिल्ली

धर्म। हिंदू

राष्ट्रीयता। भारतीय नागरिक

वाइफ। सुरभि राज ठाकुर

नेटवर्थ। 80 करोड़ रुपय

पेशा। YouTuber, business. coach, motivational speaker, stock market teacher, enterpreneur

पुष्कर राज ठाकुर की जीवनी

Pushkar Raj Thakur Life Story:

तो दोस्तो अगर हम बात करे पुस्कर राज ठाकुर के लाइफ स्टोरी की तो पुष्कर राज ठाकुर का जन्म 1996 में दिल्ली के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में भी पढ़ाई की। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नहीं थे,पुष्कर राज ठाकुर ने अपने एक रिश्तेदार के अनुरोध पर ग्रेड 9 में Personality Development और Communication Skills जैसे Course शुरू किए। स्कूल खत्म करने के बाद पुष्कर राज ने कई Engineering Entrance Exam भी दिए जिसमें वो सफल नहीं हो पाए।

उसके बाद, उन्होंने अपना Institute खोला और वहां छात्रों को Personality Development और Communication Skills में Training देना शुरू कर दिया।

शुरुआती दिनों में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन धीरे-धीरे 4 Institute खोल दिए। दोस्तों महज 17 साल की उम्र में Pushkar Raj Thakur पैसे कमाने लगे और जिस उम्र में बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, Pushkar Raj Thakur Millionaire बन गए।

शुरु में Pushkar Raj Thakur सफल नहीं हुए, जब तक उन्होंने काम किया, इनकी इंकम हो जाती थी, लेकिन Pushkar Raj Thakur को Passive Income प्राप्त करनी थी।



इसलिए उनके एक कोच ने उन्हें अपने Skill को ध्यान में रखते हुए Network Marketing में काम करने की सलाह दी और आज आप उनकी सफलता हम सब देख ही सकते हैं। Pushkar Raj Thakur Public Speaking Business और Network Marketing Course में एक्सपर्ट हैं।

Psychology के मास्टर कहे जाने वाले Pushkar Raj Thakur हर किसी के लिए Roll model हैं। पुष्कर राज ठाकुर के Leadership और Entrepreneurship के माध्यम से, उनका उद्देश्य लोगों को Self Made के लिए प्रेरित करना है।

Pushkar Raj Thakur Education

अगर बात करी जाए इनकी एजुकेशन की तो पुष्कर राज ठाकुर ने Education दिल्ली के एक स्कूल से किया, जब पुष्कर 9वीं कक्षा में थीं, तब उनके चाचा स्कूल में पढ़ाते थे, तब पुष्कर से कहा कि आपको Community Skills Advanced की Personal Development Classes लेने चाहिए। और उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए, वे तब से Training लेना Start कर दिया। और पुष्कर राज ठाकुर ने धीरे-धीरे सीखना जारी रखा।



Pushkar Raj Thakur अपनी पढ़ाई में इतनी तेज नहीं थे, लेकिन उनके एक शिक्षक ने पुष्कर से कहा कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और पुष्कर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया और दसवीं कक्षा में उसे उसी विषय में 100 में से 100 अंक मिले। इसके बाद 11 वी और 12 वी की पढाई इन्होने साइंस से की ।

स्कूली पढाई खत्म करने के बाद इन्होने Psychology का कौर्स किया इसके बाद इन्होने अपना बिजनेस करना शुरू किया। ये पढाई में भले ही कमजोर थे लेकिन इन्होने Personal Development और Community Skills जैसे कई स्किल को सीखे थे जिस कारण से ये 17 वर्ष की उम्र में ही पैसा बनाने लगे थे ।

Pushkar Raj Thakur Age

Pushkar Raj Thakur का जन्म 1996 में दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, तो इस तरह वह 2023 में 27 साल के हो गए हैं।

prewedding shoot & marriage ceremony

Pushkar Raj Thakur Wife :

Pushkar Raj Thakur ने अपनी कॉलेज प्रेमिका से शादी की है और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हैं, उनका एक बेटा भी है, उनकी पत्नी का नाम शुरभी राज ठाकुर (Surbhi Raj Thakur) है और वे दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आज उन दोनों ने एक साथ लगभग 10 देशों की यात्रा पूरी की।

Pushkar Raj Thakur Course

Pushkar Raj Thakur के प्रमुख Network Marketing से संबंधित और Stock Market से संबंधित काई सारे Course है और यह Course देश विदेश सभी जगह में प्रसिद्ध है:-

The Ninja Techniques of Network Marketing by Pushkar Raj Thakur: Learn to Bang On In Network Marketing

Network Marketing Ninja Techniques: Best Book for Network Marketing Success

Stock Market Crash Course

Pushkar Raj Thakur Networth -पुष्कर राज ठाकुर की कुल संपत्ति :-

पुष्कर राज ठाकुर एक प्रसिद्ध youtuber और Network Marketer, Entrepreneur, Business Coach, Motivational Speaker और Author भी हैं। Pushkar Raj Thakur Monthly income करीब 70 से 75 लाख रुपये है। इसी तरह Pushkar Raj Thakur Annual Income करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है। और उनकी कुल संपत्ति लगभग $ 10 Million है। और अगर भारतीय रुपयों की बात करें तो ये करीब 80 करोड़ रुपए है।

Pushkar Raj Thakur की बुक्स

जी हां Pushkar Raj Thakur ने अपने अनुभव के दम पे बोहोत सारी किताबें लिखी है उन मैं से कुछ जायदा पसंद की गई किताबे यह है

THE LAST BOOK FOR YOUR BEST L

